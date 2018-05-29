Житель Карелии устроил смертельное ДТП в Вологодской области

В Чагодощенском районе Вологодской области житель Карелии попал в ДТП.

По данным областного МВД, 28 мая в 06.11 на 306 км автодороги "Вологда – Новая Ладога" водитель 1971 года рождения (житель Карелии) управлял автомобилем Ford и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Niva Chevrolet, под управлением мужчины 1949 года рождения (жителя Санкт – Петербурга).

"От полученных травм водитель автомобиля "Нива" скончался на месте ДТП. Водитель и пассажир автомобиля Ford – мужчина 1987 г.р., с травмами госпитализированы", - отметили в пресс-службе ведомства.