Житель Карелии устроил смертельное ДТП в Вологодской области

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В Чагодощенском районе Вологодской области житель Карелии попал в ДТП.
По данным областного МВД, 28 мая в 06.11 на 306 км автодороги "Вологда – Новая Ладога" водитель 1971 года рождения (житель Карелии) управлял автомобилем Ford и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Niva Chevrolet, под управлением мужчины 1949 года рождения (жителя Санкт – Петербурга).
"От полученных травм водитель автомобиля "Нива" скончался на месте ДТП. Водитель и пассажир автомобиля Ford – мужчина 1987 г.р., с травмами госпитализированы", - отметили в пресс-службе ведомства.
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