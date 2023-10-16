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Житель Карелии в пьяной ссоре лишил зрения своего знакомого

Новости. Криминал
10:52, 18 Октября 2023
фото: © vmnews.ru

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Суд вынес приговор жителю Сортавалы за причинение тяжкого вреда здоровью, а также взыскал с него компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего.

Приговором Лахденпохского районного суда Карелии ранее судимый житель Сортавалы был осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю зрения, сообщили  в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Суд установил, что в августе прошлого года пьяный житель Сортавалы около кафе «Гарнизон» в Лахденпохье поссорился со своим знакомым и несколько раз сильно ударил его кулаком, а также ногой по лицу, чем причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью с утратой общей трудоспособности - потерей зрения. Мужчина полностью ослеп.

Суд учел все обстоятельства уголовного дела и приговорил агрессора к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Кроме того, по решению суда осуждённый выплатит  потерпевшему компенсацию морального вреда в сумме 600 тысяч рублей.


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