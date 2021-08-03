Житель Карелии в пьяном угаре избил полицейского и попал под суд

В Сортавале местному жителю грозит 5 лет лишения свободы за применение насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в прокуратуре Карелии.

Расследованием установлено, что в феврале 28-летний житель Сортавалы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил общедомовое имущество в подъезде одного из многоквартирных домов, после чего вышел на улицу. В связи с нахождением в общественном месте в состоянии опьянения, которое оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, в его действиях усматривались признаки административного правонарушения.

На требования полицейских проследовать в больницу для прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отреагировал агрессивно и нанес одному из представителей власти несколько ударов рукой и ногой.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.