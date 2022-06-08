Житель Карелии в приступе ревности приставил нож к горлу сожительницы

В Калевальском районе суд приговорил слишком ревнивого местного жителя к лишению свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Калевальского района поддержала гособвинение по делу в отношении 52-летнего местного жителя.

Как было установлено, 13 апреля 2022 года мужчина из-за ревности поссорился со своей сожительницей. Чтобы запугать женщину, он приставил к ее горлу нож и пообещал убить возлюбленную. В конфликт вовремя вмешался сосед, который остудил пыл ревнивца.

В суде мужчина полностью признал свою вину.

С учетом того, что у жителя Калевальского района уже имелась непогашенная судимость за преступление против жизни и здоровья, суд приговорил его к 6 месяцам и 10 дням лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.