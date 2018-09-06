Житель Карелии вернул долги после ареста Lexus

В Петрозаводске мужчина лишился дорогой иномарки и погасил долги, сообщает служба судебных приставов Карелии.

В отделе судебных приставов находились 26 исполнительных производств о взыскании с жителя Петрозаводска долгов по различным платежам. Общая сумма задолженности превысила 500 тысяч рублей.

Приставы выяснили, что должник владеет автомобилем Lexus. Иномарка была объявлена в розыск.

Розыскные мероприятия позволили обнаружить не только машину, но и владельца.

Должник был препровожден к судебному приставу. Автомобиль был арестован и эвакуирован на стоянку.

После этого петрозаводчанин погасил задолженность по всем исполнительным производствам.