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Новости. Общество
15:29, 06 Сентября 2018

Житель Карелии вернул долги после ареста Lexus

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В Петрозаводске мужчина лишился дорогой иномарки и погасил долги, сообщает служба судебных приставов Карелии.

В отделе судебных приставов находились 26 исполнительных производств о взыскании с жителя Петрозаводска долгов по различным платежам. Общая сумма задолженности превысила 500 тысяч рублей.

Приставы выяснили, что должник владеет автомобилем Lexus. Иномарка была объявлена в розыск.

Розыскные мероприятия позволили обнаружить не только машину, но и владельца.

Должник был препровожден к судебному приставу. Автомобиль был арестован и эвакуирован на стоянку.

После этого петрозаводчанин погасил задолженность по всем исполнительным производствам.

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