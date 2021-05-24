Житель Карелии вместо получения кешбэка потерял деньги на счете

Пожилой житель Питкяранты попался на удочку мошенников, соблазнивших его легкими деньгами, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района 24 мая обратился 64-летний местный житель и сообщил, что с его счета пропало более 32 тысяч рублей. Как выяснилось, заявителю поступил звонок якобы от представителя банка. Тот сообщил мужчине, что на его счете накопилось большое количество бонусов по системе «Кешбэк», которые можно перевести в рубли.

Для выполнения операции требовалось назвать реквизиты банковской карты, а также продиктовать код, поступивший на телефон. Житель Питкяранты продиктовал все необходимые данные, а спустя некоторое время обнаружил, что его баланс значительно уменьшился. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 32-летнего горожанина, который лишился без малого 18 тысяч рублей. Еще в минувшую пятницу мужчина решил оформить кредит. Он подал заявку через интернет, после чего ему поступил звонок якобы от сотрудника финансового учреждения.

Тот сообщил, что кредит одобрен, однако, чтобы его получить, необходимо заплатить 3 тысячи рублей за доставку договора, а также свыше 14 тысяч рублей — за оформление страховки. Мужчина перевел необходимую сумму на номер счета, который указал собеседник, и на этом их разговор оборвался. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и не торопиться совершать финансовые операции по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров. Не надо сообщать посторонним полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.