Житель Карелии вновь сел за руль пьяным и стал фигурантом уголовного дела

Полицейским сообщили о том, что по Сегеже ездит пьяный водитель, сообщили в МВД Карелии.

Наряд ДТП, патрулируя улицы Сегежи, обнаружил автомобиль, по поводу которого в полицию ранее поступила информация о том, что водитель сел за руль пьяным. У 33-летнего водителя действительно обнаружились признаки опьянения — от медосвидетельствования он отказался.

Позже выяснилось, что мужчина имеет судимость за управление автомобилем в пьяном виде, а также лишен водительских прав.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы, а также лишение прав на 6 лет. Кроме того, мужчина был арестован на 4 суток.