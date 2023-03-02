Житель Карелии воспользовался сном своих собутыльников

Во время посиделок в Пудоже третий оказался лишним.

Как сообщили в МВД Карелии, пудожским полицейским поступило сразу два заявления от местных жителей о пропаже мобильных телефонов. Мужчины до этого «соображали на троих». Двое заснули, а, проснувшись, не увидели не третьего товарища, ни телефонов.

Разумеется, вопросы сразу возникли к третьему участнику посиделок, но тот упорно отрицал вину. В результате дело дошло до полиции. В этот раз 53-летний подозреваемый во всем признался — рассказал. Что потерял собственный мобильник и решил воспользоваться телефонами уснувших товарищей. Один гаджет взял себе, другой подарил своей сожительнице.

Полицейские изъяли мобильные. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.