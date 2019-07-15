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Новости. Общество
12:06, 15 Июля 2019
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Житель Карелии выгнал отца из дома ради семейного благополучия

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Мужчина сменил замки, чтобы отец не мешал его семейной жизни, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Сын самовольно заменил замки в дверях жилого помещения, тем самым не позволив отцу входить и проживать в квартире, на которую у них равные права.

Отец обратился в  суд и выиграл его. 

Мужчина сообщил приставам, что не планирует пускать отца в жилое помещение. Мотивировал он это тем, что в настоящее время они живут в квартире с супругой, а совместное проживание с отцом под одной крышей мешает благополучному становлению его семьи.

После разговора мужчина все-таки изготовил дубликаты ключей для своего отца, а так же согласился восстановить добрые отношения и не препятствовать родителю в дальнейшем в пользовании жилым помещением.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-07-15 12:48:10
Пожил сам - дай пожить другому, не мешай новой жизни.
zanoza
2019-07-15 12:44:34
"Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их..."
(Михаил Булгаков, "Мастер и Маргарита")
кир
2019-07-15 12:37:56
В городе П. такой случай есть. Выгнали отца и деда 79 лет жить в глухую деревню. :)
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