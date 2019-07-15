Житель Карелии выгнал отца из дома ради семейного благополучия

Мужчина сменил замки, чтобы отец не мешал его семейной жизни, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Сын самовольно заменил замки в дверях жилого помещения, тем самым не позволив отцу входить и проживать в квартире, на которую у них равные права.

Отец обратился в суд и выиграл его.

Мужчина сообщил приставам, что не планирует пускать отца в жилое помещение. Мотивировал он это тем, что в настоящее время они живут в квартире с супругой, а совместное проживание с отцом под одной крышей мешает благополучному становлению его семьи.

После разговора мужчина все-таки изготовил дубликаты ключей для своего отца, а так же согласился восстановить добрые отношения и не препятствовать родителю в дальнейшем в пользовании жилым помещением.