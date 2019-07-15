Житель Карелии выгнал отца из дома ради семейного благополучия

Новости по теме
Загрузка...
Мужчина сменил замки, чтобы отец не мешал его семейной жизни, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
Сын самовольно заменил замки в дверях жилого помещения, тем самым не позволив отцу входить и проживать в квартире, на которую у них равные права.
Отец обратился в суд и выиграл его.
Мужчина сообщил приставам, что не планирует пускать отца в жилое помещение. Мотивировал он это тем, что в настоящее время они живут в квартире с супругой, а совместное проживание с отцом под одной крышей мешает благополучному становлению его семьи.
После разговора мужчина все-таки изготовил дубликаты ключей для своего отца, а так же согласился восстановить добрые отношения и не препятствовать родителю в дальнейшем в пользовании жилым помещением.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
10.07.2019, 15:42
08.07.2019, 13:39
08.07.2019, 13:35
12.07.2019, 14:56
08.07.2019, 14:11
11.07.2019, 15:34
Аналитика
Сегодня 12:54
Расследование
Как изменения в генплане Петрозаводска могут подвести под уголовную статью.
11.07.2019 14:27
11.07.2019 14:03
09.07.2019 12:08
08.07.2019 13:39
Чтиво
12.07.2019 14:56
Личное мнение
Кому не нужна вся правда о советском терроре?
10.07.2019 13:51
09.07.2019 09:22
08.07.2019 12:32
Медиа
Новое
Сегодня 13:15
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии