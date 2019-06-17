Житель Карелии вынес из квартиры знакомого "ценности"

Новости по теме
Загрузка...
Житель Муезерского района обокрал знакомого, пока того не было дома, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Муезерского района обратился 59-летний сельский житель. Он написал заявление о краже.
Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый: 55-летний знакомый заявителя. По версии полицейских, мужчина, зная, что жильца не будет дома, взломал дверь и проник внутрь.
Оттуда он вынес холодильник, чугунную плиту от печи, два умывальника, алюминиевый бидон и кастрюлю, принадлежащие заявителю. Похищенное он сбыл. Деньги потратил на личные нужды.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.06.2019, 06:40
16.06.2019, 09:01
15.06.2019, 09:00
16.06.2019, 10:38
Аналитика
Сегодня 11:24
Капитал
Лучшие умы карельского правительства бьются над этим вопросом, но пока без толку.
16.06.2019 09:03
14.06.2019 14:28
13.06.2019 09:38
Чтиво
13.06.2019 10:56
Личное мнение
Публикуем обращение членов правления Союза архитекторов Карелии по поводу установки стелы Воинской славы на месте Дерева Дружбы.
11.06.2019 14:31
10.06.2019 15:50
10.06.2019 09:39
Медиа
16.06.2019 17:58
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии