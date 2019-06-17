Житель Карелии вынес из квартиры знакомого "ценности"

Житель Муезерского района обокрал знакомого, пока того не было дома, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Муезерского района обратился 59-летний сельский житель. Он написал заявление о краже.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый: 55-летний знакомый заявителя. По версии полицейских, мужчина, зная, что жильца не будет дома, взломал дверь и проник внутрь.

Оттуда он вынес холодильник, чугунную плиту от печи, два умывальника, алюминиевый бидон и кастрюлю, принадлежащие заявителю. Похищенное он сбыл. Деньги потратил на личные нужды.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.