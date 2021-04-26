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Житель Карелии выпил в магазине алкоголь и отказался платить

Новости. Происшествия
17:40, 27 Апреля 2021
фото: © EPA/FELIPE TRUEBA
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Росгвардейцы задержали в Кондопоге мужчину, отказавшемуся платить за выпитое в магазине спиртное, сообщили на сайте ведомства.

Утром 26 апреля в одном из охраняемых магазинов города бумажников сработала тревожная сигнализация. Выяснилось, что  покупатель в торговом зале открыл полулитровую бутылку спиртного и выпил её, после чего заявил, что платить за это не будет. Администрация магазина написала заявление о порче товара.

Сотрудники Кондопожского отдела вневедомственной охраны задержали нарушителя и передали его в руки полицейских для дальнейшего разбирательства.

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