Житель Карелии выпил в магазине алкоголь и отказался платить

Росгвардейцы задержали в Кондопоге мужчину, отказавшемуся платить за выпитое в магазине спиртное, сообщили на сайте ведомства.

Утром 26 апреля в одном из охраняемых магазинов города бумажников сработала тревожная сигнализация. Выяснилось, что покупатель в торговом зале открыл полулитровую бутылку спиртного и выпил её, после чего заявил, что платить за это не будет. Администрация магазина написала заявление о порче товара.

Сотрудники Кондопожского отдела вневедомственной охраны задержали нарушителя и передали его в руки полицейских для дальнейшего разбирательства.