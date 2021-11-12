Житель Карелии вырезал для своего города много деревянных сов

Пенсионер из Питкяранты продолжает превращать обрезанные пни на улицах города в произведения искусства.

Пенсионер из Питкяранты Александр Карпов в свое свободное время создает настоящие произведения искусства — пни на городских улицах, оставленные после ликвидации деревьев, он превращает в деревянных сов. Его статуи украсили уже много мест в Питкяранте. Об этом написала на своей странице в соцсети жительница города.

«От себя хочу ему сказать спасибо большое, огромная я поклонница этих деревянных статуй, очень радует глаз. Но все же надо как-то городу в лице граждан и администрации поощрять таких людей. Ведь свое время, свой бензин, своя пила, своя лампа паяльная для обжига. А красота для всех», — подчеркнула горожанка.

В паблике «PRO Питкяранту» появилось сообщение, что скоро в городе станет еще больше.