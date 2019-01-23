За хранение наркотиков житель Карелии отправится в колонию на 10 лет

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Кондопожский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 24-летнего местного жителя за незаконный оборот наркотиков, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что безработный мужчина в марте незаконно приобрел наркотическое средство массой более 17 граммов и хранил его при себе в 8 пакетах до задержания сотрудниками полиции.
Суд при назначении наказания учел, что подсудимый уже был приговорен к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
С учетом обстоятельств уголовного дела суд назначил наказание подсудимому в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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