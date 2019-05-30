Житель Карелии забил приятеля до смерти разными предметами

Новости по теме
Загрузка...
В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, сообщили в Следком Карелии.
В сентябре 2018 года 39-летний обвиняемый распивал спиртное в квартире мужчины, с которым познакомился незадолго до этого в Сегеже.
В ходе застолья мужчины поссорились, и обвиняемый избил хозяина квартиры руками, ногами и различными предметами. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Обвиняемый с места происшествия скрылся, но был задержан.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.05.2019, 21:20
24.05.2019, 10:00
28.05.2019, 08:20
24.05.2019, 18:40
28.05.2019, 14:40
25.05.2019, 10:33
Аналитика
29.05.2019 11:52
Обществоведение
Жители Кинермы устроили протест против превращения исторического поселения в декорацию для киносъемок.
28.05.2019 09:40
27.05.2019 12:49
Чтиво
Сегодня 10:59
Без политики
Наталья Венедиктова – врач-офтальмохирург высшей категории Офтальмологического центра Карелии, которая считает офтальмологию самой позитивной специальностью в медицине.
27.05.2019 11:01
24.05.2019 11:37
22.05.2019 13:50
Медиа
28.05.2019 12:52
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии