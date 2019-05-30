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Новости. Криминал
13:29, 30 Мая 2019
фото: © Zave Smith/Getty Images

Житель Карелии забил приятеля до смерти разными предметами

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В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, сообщили в Следком Карелии.

В сентябре 2018 года 39-летний обвиняемый распивал спиртное в квартире мужчины, с которым познакомился незадолго до этого в Сегеже.

В ходе застолья мужчины поссорились, и обвиняемый избил хозяина квартиры руками, ногами и различными предметами. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Обвиняемый с места происшествия скрылся, но был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Комментарии

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Мизантроп
2019-05-30 13:56:03
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