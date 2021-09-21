Житель Карелии забрал у знакомого телевизор из-за долга в 700 рублей

Теперь за самоуправство жителю Сортавальского района грозит 6 месяцев лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района поступило заявление жителя одного из поселков района. Мужчина рассказал, что его знакомый забрал принадлежащий ему телевизор. Ущерб составил около 6 тысяч рублей.

Выяснилось, что заявитель одолжил 1 тысячу рублей у своего приятеля, однако, вернул ему только 300 рублей. Подозреваемый, 33-летний житель этого же населенного пункта, якобы в счет уплаты долга пришел в комнату к заявителю, самовольно забрал телевизор и продал его за 5 тысяч рублей. Деньги он потратил на собственные нужды.

Дознаватель возбудил уголовное дело по статье «самоуправство». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.