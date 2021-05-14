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Житель Карелии задолжал 8 миллионов рублей и лишился всего имущества

Новости. Общество
18:20, 14 Мая 2021
фото: © Столица на Онего
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В Пряжинском районе у местного жителя из-за долгов арестовали автомобиль, дом, землю, снегоход и прицеп, сообщили в службе судебных приставов.

Судебные приставы наложили арест на имущество жителя Пряжинского района, который задолжал физическому лицу по договору займа почти 8 миллионов рублей

Приставы арестовали у должника снегоход, автомобиль Toyota Land Cruiser, дом и земельный участок, принадлежащие ему на праве собственности.

Кроме того, стало известно, что у должника имеются три прицепа, которые тоже могли быть реализованы в счет погашения задолженности. Мужчина попытался сбить с толку приставов и снял с одного из прицепов номера, пояснив, что это имущество ему не принадлежит. Однако в ходе розыскных мероприятий выяснилось, что прицеп все-таки находится в собственности должника, а два других прицепа утилизированы. В итоге на прицеп тоже был наложен арест.

Все арестованное имущество будет реализовано с целью погашения задолженности.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Знающий
2021-05-14 20:13:01
Как так можно довести дело ? До такого финала? И долг на самом деле есть!? Или подстава,это у нас умеют делать....
Гость
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