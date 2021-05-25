Приставы в Карелии поймали должника по алиментам за рулем авто, которым запретили пользоваться

Судебные приставы ограничили должника в праве управления автомобилем, чтобы заставить выплатить алименты, сообщили в пресс-службе ведомства.

Житель Медвежьегорского района долгое время не был официально трудоустроен, не стоял на учете в службе занятости, алименты хоть и выплачивал, но нерегулярно и небольшими суммами. В итоге долг по алиментам превысил 480 тысяч рублей.

Должник переехал в Петрозаводск, но не сообщил об этом приставам. В апреле он был объявлен в исполнительный розыск, а также ограничен в праве управления автомобилем.

В конце апреля сотрудники ГИБДД задержали мужчину за рулем автомобиля. Уже через несколько часов должник сам пришел в отделение судебных приставов вместе со взыскателем и выплатил долг в полном объеме. Взыскатель отозвала исполнительный документ, так как стороны договорились о добровольной выплате алиментов, однако возможность предъявить его снова в случае неисполнения обязательств не утратила.