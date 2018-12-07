Житель Карелии заявил приставам, что его долг – ошибка

На мужчину, который должен налоговой службе 162 тысячи рублей, возбудили исполнительное производство, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

На приеме у судебного пристава мужчина дал объяснения и уверял, что произошла какая-то досадная ошибка и он оказался в должниках по недоразумению.

Тем не менее, судебный пристав выяснил, что за должником числится два транспортных средства – одна машина находится в эксплуатации у дочери, которая проживает в Калининграде, другая у должника – Toyota Land Cruiser 100.

Спустя несколько дней должник снова пришел к судебному приставу на прием со своим представителем для дачи объяснений, Toyota находилась на стоянке Управления и судебный пристав с понятыми наложил на нее арест в качестве обеспечительной меры, без изъятия, оставив ее на ответственное хранение должнику.

Должник обратился с просьбой отложить исполнение исполнительных документов, но, как разъяснил ему сотрудник службы, для этого необходимо подтвердить его обращение в судебную инстанцию.

Мужчина обратился с заявлением в Арбитражный суд Республики Карелия о признании недействительным решение налоговой службы. Тем самым у судебного пристава появилось основание для того, чтобы на 10 дней отложить исполнительное производство.