Житель Карелии заплатит тысячу рублей за оскорбление продавца

Пьяный дворник из Лоух обматерил сотрудницу магазина.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, в марте в поселке Лоухи 50-летний мужчина, работающий дворником в местной управляющей организации, находясь в состоянии алкогольного опьянения в связи с завершением рабочей недели, пришел в магазин самообслуживания. В грубой форме, используя нецензурную брань, он потребовал от продавца оказать ему помощь сначала в выборе алкогольной продукции, а затем и закуски, продолжая использовать выражения, оскорбляющие честь и достоинство заявителя. Свидетелями происходящего стали работники магазина и посетители. Усмирить мужчину удалось только прибывшим сотрудникам полиции.

По данным основаниям прокуратурой района в отношении нарушителя было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Рассмотрев административное дело, суд с учетом поведения мужчины, признавшего вину и принесшего извинения потерпевшей, его положительных характеристик по месту работы, согласился с мнением прокурора и назначил нарушителю минимальное наказание в виде штрафа в размере 1 тысячу руб.