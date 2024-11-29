Житель Кондопоги не смог в суде доказать, что болен, поэтому отправится служить

24-летний житель Кондопоги обратился в суд исковым заявлением об оспаривании решения призывной комиссии.
В Кондопожский суд поступил иск от призывника, в котором молодой человек указал, что он состоит на воинском учете в военном комиссариате и по решению призывной комиссии по результатам медицинского освидетельствования он был признан годным к военной службе с незначительными ограничениями.
Призывник с решением о его призыве не согласился и заявил, что у него имеется заболевание, препятствующее поступлению на военную службу.
В ходе судебного разбирательства доводы молодого человека не нашли своего подтверждения.
Судом установлено, что призывник прошел осмотр врачей-специалистов, которыми в полном объеме была изучена его медицинская документация. Результаты осмотра и контрольного медицинского освидетельствования не выявили у призывника заболевания, препятствующие призыву на военную службу.
Кроме того, истец не воспользовался возможностью пройти независимую военно-врачебную экспертизу.
Кондопожский городской суд принял решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления.
Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе судов Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание