Житель Кондопоги не смог в суде доказать, что болен, поэтому отправится служить

24-летний житель Кондопоги обратился в суд исковым заявлением об оспаривании решения призывной комиссии.

В Кондопожский суд поступил иск от призывника, в котором молодой человек указал, что он состоит на воинском учете в военном комиссариате и по решению призывной комиссии по результатам медицинского освидетельствования он был признан годным к военной службе с незначительными ограничениями.

Призывник с решением о его призыве не согласился и заявил, что у него имеется заболевание, препятствующее поступлению на военную службу.



В ходе судебного разбирательства доводы молодого человека не нашли своего подтверждения.

Судом установлено, что призывник прошел осмотр врачей-специалистов, которыми в полном объеме была изучена его медицинская документация. Результаты осмотра и контрольного медицинского освидетельствования не выявили у призывника заболевания, препятствующие призыву на военную службу.

Кроме того, истец не воспользовался возможностью пройти независимую военно-врачебную экспертизу.



Кондопожский городской суд принял решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления.



Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе судов Карелии.