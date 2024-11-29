здоровье работа экология
реклама на сайте
В престижном жилом доме «Аристократ» в самом центре Петрозаводска коммерческие помещения можно выкупить в рассрочку
29.11.2024 16:56
Начальник отдела Карельского научного центра стала фигурантом уголовного дела
02.12.2024 16:30

Житель Кондопоги не смог в суде доказать, что болен, поэтому отправится служить

Новости. Суды
14:10, 03 Декабря 2024
фото: © MIND AND I / Adobe Stock

Новости партнеров

24-летний житель Кондопоги обратился в суд исковым заявлением об оспаривании решения призывной комиссии.

В Кондопожский суд поступил иск от призывника, в котором  молодой человек указал, что он состоит на воинском учете в военном комиссариате и по решению призывной комиссии по результатам медицинского освидетельствования он был признан годным к военной службе с незначительными ограничениями.

Призывник  с решением о его призыве не согласился и заявил,  что у него имеется заболевание, препятствующее поступлению на военную службу.

В ходе судебного разбирательства доводы молодого человека не нашли своего подтверждения.

Судом установлено, что призывник прошел осмотр врачей-специалистов, которыми в полном объеме была изучена его медицинская документация. Результаты осмотра и контрольного медицинского освидетельствования не выявили у призывника заболевания, препятствующие призыву на военную службу.

Кроме того, истец не воспользовался возможностью пройти независимую военно-врачебную экспертизу.

Кондопожский городской суд принял решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления.

Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе судов Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.12.2024, 00:10
Россиянам рассказали, к чему приводит привычка разговаривать с самим собой
30.11.2024, 20:30
В России изменились правила брони от мобилизации
30.11.2024, 12:00
Фотограф запечатлел всемирно известный остров в Карелии
01.12.2024, 11:14
Viber слёг в ряде регионов России
26.11.2024, 08:00
Известный карельский фотограф рассказал о деревне, сохранившей дух прошлого
28.11.2024, 21:37
На Землю обрушилась магнитная буря — врач: «Бойтесь гипертонического криза»

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.