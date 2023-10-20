Житель Кондопожского района, заступаясь за мать, убил своего дядю

В своей квартире в Кондопоге 20-летний молодой человек несколько раз ударил потерпевшего кухонным ножом.

Прокуратура Кондопожского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя, который приговором суда был признан виновным в убийстве и похищении у гражданина паспорта и военного билета, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии 23 октября.

Надзорным органом установлено, что осужденный испытывал неприязнь к своему дяде, который совершил противоправные действия в отношении его матери на глазах у сына.

Весной 2022 года молодой человек в своей квартире в Кондопоге кухонным ножом несколько раз ударил потерпевшего — своего дядю, после чего тот скончался.

Мужчина расчленил труп, совместно с матерью вывез его в лес и захоронил. Осужденный также похитил принадлежащие убитому паспорт и военный билет, которые попытался сжечь, а остатки сгоревших документов закопал.

С учетом позиции гособвинителя, мотивов и обстоятельств преступления, суд назначил мужчине 5 лет и 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в источнике.