Житель Костомукши торговал наркотиками прямо в подъезде своего дома

Сотрудники наркоконтроля задержали 22-летнего жителя Вологодской области, который распространял наркотики в Костомукше.

Как рассказал помощник прокурора Костомукши Николай Семёнов, прокуратура города поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Вологодской области, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере.

В соответствии с представленными суду доказательствами установлено, что осужденный, который временно проживал в Костомукше и работал на местном предприятии оператором станка с программным управлением, в апреле 2019 года незаконно приобрёл в целях дальнейшей реализации наркотическое средство гашиш массой 23,5 грамма, которое продавал своим знакомым в подъезде жилого дома по месту временного проживания.

Во время задержания и в ходе обыска в квартире наркосбытчика было изъято наркотическое средство гашиш массой более 17 грамм, портативные электронные весы и приспособления для употребления гашиша, на которых по результатам экспертизы были обнаружены следы наркотических средств.

Действия осужденного квалифицированы по части третьей статьи 30 и пункту "Б" части третьей статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.