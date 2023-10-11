Разъяренный житель Костомукши пригрозил, что взорвет или подожжет подъезд, где долго нет света

Суд вынес хулигану приговор по факту ложного сообщения о готовящемся взрыве.

Костомукшский горсуд вынес приговор 68-летнему мужчине, который в августе текущего года позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу Костомукши и сообщил диспетчеру о том, что он подожжёт и взорвёт подъезд своего дома.

Как выяснилось, мужчина подал заявку по восстановлению света в подъезде. Но, как по его мнению, ее долго не выполняли, что доставляло неудобство. Это обстоятельство вывело его из себя, и он позвонил в ЕДДС. Диспетчеру он сказал, что у него есть бензин и что он сожжёт подъезд.

Костомукшанин позвонил в ЕДДС и второй раз. При повторном звонке он сообщил, что он минер и взорвет подъезд. Мужчина хотел привлечь внимание к коммунальной проблеме в доме, где проживал, и таким образом ускорить её решение.

В результате силы и средства полиции и других экстренных служб были направлены на проверку этой заведомо ложной информации.

Суд признал мужчину виновным в заведомо ложном сообщении о готовящихся взрыве или поджоге, совершенном из хулиганских побуждений.

В итоге суд приговорил костомукшанина к штрафу.