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Новости. Криминал
15:15, 25 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Житель Московской области незаконно убил лося в Карелии

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Инцидент произошел в Медвежьегорском районе: мужчина оставил останки лося в лесу, чтоб заманить медведя, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратился представитель охотничьего хозяйства и рассказал, что обнаружил в лесу неподалёку от деревни Кефтеницы останки лося.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в ходе осмотра извлекла из останков убитого животного пулю. Сотрудники уголовного розыска предположили, что шкура и голова зверя были оставлены в лесу неслучайно. Было принято решение дождаться охотника.

К месту разделки туши пришел мужчина, которого полицейские задержали. Его личность была установлена – 43-летний житель Московской области имел охотничий карабин, но никаких разрешающих охоту документов при нем не было.

Задержанный отказался давать какие-либо пояснения. Проведенная в дальнейшем баллистическая экспертиза подтвердила, что выстрел был совершён из оружия, принадлежащего именно этому гражданину.

Под давлением улик он сознался в содеянном и пояснил, что приехал в Карелию для охоты и арендовал гостевой дом. В один из дней ему удалось добыть лося. Мужчина оставил часть туши, чтобы приманить медведя.

Ущерб превысил 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Следствие продолжается.

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