Житель Мурманска насмерть разбился на трассе в Карелии

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Смертельное ДТП произошло 22 мая в Лоухском районе на трассе "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.
В 17.10 на 951 км автодороги "Кола" водитель автомобиля Hyundai Elantra, двигаясь в направлении Мурманской области, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем Land Rover Range.
В результате ДТП водитель Hyundai (житель Мурманска) получил смертельные травмы, от которых скончался до приезда скорой помощи.
Водитель Land Rover, житель Москвы, с полученными ранениями был госпитализирован.
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