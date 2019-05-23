Житель Мурманска насмерть разбился на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло 22 мая в Лоухском районе на трассе "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.

В 17.10 на 951 км автодороги "Кола" водитель автомобиля Hyundai Elantra, двигаясь в направлении Мурманской области, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем Land Rover Range.

В результате ДТП водитель Hyundai (житель Мурманска) получил смертельные травмы, от которых скончался до приезда скорой помощи.

Водитель Land Rover, житель Москвы, с полученными ранениями был госпитализирован.