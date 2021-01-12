Житель Мурманской области погиб в страшном ДТП на севере Карелии

Смертельное ДТП произошло на трассе "Кола" в Лоухском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, в минувший вторник, 12 января, в 15:24 на 1018 км + 950 м федеральной автодороги "Кола" 39-летний житель Мурманской области, управляя автомобилем Nissan, выехал на полосу встречного движения. На встречке" он допустил столкновение с автомобилем Audi A8.

В результате ДТП водитель автомобиля Nissan получил травмы, от которых он скончался в больнице. Водитель Audi, 43-летний мужчина, и его 41-летняя пассажирка, оба жители Санкт-Петербурга, были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что семья на внедорожнике попала под фуру в Карелии – водитель погиб.