Житель Олонца "поздравил" односельчан с Новым годом, обложив матом

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В Карелии 32-летний любитель нецензурной брани ответит за мелкое хулиганство.
Как рассказали в карельском управлении Росгварии, в Олонце группы задержания выезжали в новогоднюю ночь дважды в одно ночное заведение. В четыре утра там задержали двух гостей, не рассчитавших дозу спиртного в честь Нового года. А в пять утра изрядно подпивший 32-летний мужчина перешел с новогодних пожеланий на нецензурную брань.
"Без участия правоохранительных органов унять его было невозможно. Деяние квалифицируется как мелкое хулиганство", - отметили в Госгвардии.
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