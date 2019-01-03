Житель Олонца "поздравил" односельчан с Новым годом, обложив матом

В Карелии 32-летний любитель нецензурной брани ответит за мелкое хулиганство.

Как рассказали в карельском управлении Росгварии, в Олонце группы задержания выезжали в новогоднюю ночь дважды в одно ночное заведение. В четыре утра там задержали двух гостей, не рассчитавших дозу спиртного в честь Нового года. А в пять утра изрядно подпивший 32-летний мужчина перешел с новогодних пожеланий на нецензурную брань.

"Без участия правоохранительных органов унять его было невозможно. Деяние квалифицируется как мелкое хулиганство", - отметили в Госгвардии.