Житель Петрозаводска без сомнения потратил чужие деньги в магазине

О том, что он совершает преступление, мужчина даже не подумал, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 34-летняя горожанка. Женщина увидела на телефоне списание почти 3 тысяч рублей и проверила наличие банковской карты. Та оказалась утеряна.

Полицейские выяснили, что к исчезновению средств причастен 28-летний горожанин. Мужчина нашел карту на улице и, не подумав о последствиях, поспешал в магазин за продуктами и сигаретами. Когда владелица заблокировала карту, петрозаводчанин попросту выбросил чужой платежный инструмент.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.