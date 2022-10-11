Житель Петрозаводска деревянным ящиком избил обидчика своей подруги

Женщина стала причиной конфликта между двумя собутыльниками в столице Карелии, сообщили в прокуратуре региона.

Прокуратура Петрозаводска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего ранее судимого местного жителя.

Как было установлено, в феврале нынешнего года обвиняемый пил спиртное в компании своего знакомого. Участники застолья начали скандалить, и подсудимый ударил своего оппонента деревянным ящиком по голове, добавив несколько ударов кулаками.

Впоследствии медики квалифицировали травмы потерпевшего как тяжкий вред здоровью.

На судебном заседании мужчина признал вину и объяснил, с чего начался конфликт — он узнал, что его собутыльник ранее избил женщину, подругу обвиняемого.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.