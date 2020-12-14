Житель Петрозаводска лишился денег при попытке продать колеса

Петрозаводчанин хотел продать автомобильные колеса в интернете, но в итоге стал жертвой обмана, сообщили в МВД Карелии.

В конце ноября 29-летний житель Петрозаводска разместил на одном из сайтов объявление о продаже автомобильных колес стоимостью 4 тыс. рублей. Для связи указал номер своего мобильного телефона.

Спустя время ему написал потенциальный покупатель. Он сообщил, что хочет получить товар через услугу доставки и прислал ссылку якобы для ее оформления. Продавец ввел данные своей банковской карты, после чего с его счета исчезли почти все деньги – около 5 тыс. рублей. Потерпевший осознал, что стал жертвой обмана, и обратился за помощью в правоохранительные органы.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает граждан быть внимательными при совершении дистанционных сделок. Тщательно изучайте правила пользования сервисом, а также проверяйте информацию о покупателях. Реквизиты карты, а также персональные данные лучше держать в секрете.