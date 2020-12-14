890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мужчина в Петрозаводске бегал по дороге и кидался под колеса машин (ШОК-ВИДЕО) 2
Сегодня 07:00
Многомиллионные нецелевые расходы выявлены на госпредприятии, отвечающем за ЖКХ половины Карелии 4
Сегодня 12:51
Суд освободил от наказания мужчину, перебежавшего без документов из Финляндии в Карелию 6
Сегодня 07:25
В Петрозаводске разыскиваются подозреваемые в краже мужчина и женщина (ВИДЕО)
Сегодня 13:21
Спасатели в Карелии сутки ищут пропавших на аэролодке рыбаков
Сегодня 06:40
Более 300 жителей Карелии заразились коронавирусом за сутки 2
Сегодня 09:15

Житель Петрозаводска лишился денег при попытке продать колеса

Новости. Общество
15:10, 14 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Петрозаводчанин хотел продать автомобильные колеса в интернете, но в итоге стал жертвой обмана, сообщили в МВД Карелии.

В конце ноября 29-летний житель Петрозаводска разместил на одном из сайтов объявление о продаже автомобильных колес стоимостью 4 тыс. рублей. Для связи указал номер своего мобильного телефона.

Спустя время ему написал потенциальный покупатель. Он сообщил, что хочет получить товар через услугу доставки и прислал ссылку якобы для ее оформления. Продавец ввел данные своей банковской карты, после чего с его счета исчезли почти все деньги – около 5 тыс. рублей. Потерпевший осознал, что стал жертвой обмана, и обратился за помощью в правоохранительные органы.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает граждан быть внимательными при совершении дистанционных сделок. Тщательно изучайте правила пользования сервисом, а также проверяйте информацию о покупателях. Реквизиты карты, а также персональные данные лучше держать в секрете.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-14 15:42:41
Бизнесмены-неучи. Страна не заточена на бизнес. А на коммунистические бригады заточена. И придумывать ничего не надо. Люди простые были при деле и строгий мастер работу проверял и руководил ею. Теперь эти люди по улицам болтаются без работы. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)

Аналитика

10.12.2020 09:55
Политкухня
Детям войны хотят присвоить особый статус
Парламентская фракция "Единая Россия" обратилась к главе Карелии с просьбой поддержать предложение о присвоении статуса дети войны.
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
10.12.2020 09:54
Патриотизм и бутафория 24
07.12.2020 16:35
Роман Голубев: "Дистанционное обучение – это временная мера"
07.12.2020 15:20
Безбедная старость – не мечта, а реальный результат ваших личных усилий
07.12.2020 10:14
Вся аналитика

Чтиво

10.12.2020 16:03
Без политики
17 лет назад открылась первая Клиника на Чайкиной
Сегодня группа клиник "Клиники на Чайкиной" представлена четырьмя специализированными медицинскими центрами: ортопедическая клиника "Костная клиника", клиника женского здоровья "Фрау клиник", детская клиника "Здравляндия" и многопрофильный медицинский центр "Поликлиник", открытие которого ожидается в ближайшее время.
Включите "режим сбережения энергии" 2
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»