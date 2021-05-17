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Алиментщик в Петрозаводске раскаялся и выплатил долг в 650 тысяч рублей

Новости. Криминал
10:54, 18 Мая 2021
фото: © Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM
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Мужчина долго скрывался от приставов, но после возбуждения уголовного дела раскаялся и выплатил всю сумму, сообщили в службе судебных приставов Карелии.

В отделении судебных приставов карельской столицы было возбуждено производство о взыскании алиментов с должника — жителя Петрозаводска.

Должник долго уклонялся от выплат, не работал, не состоял на учете в Центре занятости. Более того, алиментщик скрывался от приставов, менял адреса проживания, поэтому был объявлен в розыск.

Приставы нашли мужчину и привлекли его к административной ответственности. Должник отбыл наказание в виде обязательных работ, но ничего не поменял в своей жизни, в том числе и взгляды на необходимость выплаты алиментов.

В результате дознаватель возбудил уголовное дело.

После этого мужчина, наконец, раскаялся в содеянном и погасил задолженность по алиментам в размере 650 тысяч рублей. Также он нашел общий язык с взыскателем и договорился о регулярной и добровольной выплате алиментов.

Исполнительный документ отозван с исполнения, однако возможность предъявить его снова взыскатель не утратил.

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Комментарии

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кир
2021-05-18 11:06:48
Не раскаялся, а испугался. На раскаяние в истинном понимании способны только единицы, - сказал умный кот.
Гость
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