Алиментщик в Петрозаводске раскаялся и выплатил долг в 650 тысяч рублей

Мужчина долго скрывался от приставов, но после возбуждения уголовного дела раскаялся и выплатил всю сумму, сообщили в службе судебных приставов Карелии.

В отделении судебных приставов карельской столицы было возбуждено производство о взыскании алиментов с должника — жителя Петрозаводска.

Должник долго уклонялся от выплат, не работал, не состоял на учете в Центре занятости. Более того, алиментщик скрывался от приставов, менял адреса проживания, поэтому был объявлен в розыск.

Приставы нашли мужчину и привлекли его к административной ответственности. Должник отбыл наказание в виде обязательных работ, но ничего не поменял в своей жизни, в том числе и взгляды на необходимость выплаты алиментов.

В результате дознаватель возбудил уголовное дело.

После этого мужчина, наконец, раскаялся в содеянном и погасил задолженность по алиментам в размере 650 тысяч рублей. Также он нашел общий язык с взыскателем и договорился о регулярной и добровольной выплате алиментов.

Исполнительный документ отозван с исполнения, однако возможность предъявить его снова взыскатель не утратил.