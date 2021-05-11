Житель Петрозаводска накупил алкоголя и продуктов на сувенирные деньги

Ранее судимый петрозаводчанин расплатился в магазине билетом "Банка приколов", сообщили в МВД Карелии.

В начале мая в полицию Прионежского района поступило сообщение от продавца одного из сельских магазинов. При пересчете выручки она обнаружила, что одна из пятитысячных купюр — ненастоящая.

Уже на следующие сутки сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний петрозаводчанин.

Мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что сувенирной продукцией расплатился за алкоголь и продукты, работница этого не заметила и выдала ему сдачу — около 600 рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество». Фигурант находится под подпиской о невыезде.