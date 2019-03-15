Житель Петрозаводска незаконно построил коттеджи на сельхозземлях Прионежья

Прокуратура Прионежского района в ходе проверки выявила факты нарушения земельного законодательства, сообщает ведомство.

"Житель Петрозаводска на собственном земельном участке в Прионежском районе, имеющем статус особо ценных земель сельскохозяйственного назначения, построил два дома, площадью 110 и 150 кв. м., а также гараж, баню и беседку, которые являются объектами капитального строительства. Указанные строения сдавались им в аренду, о чем на интернет-ресурсах были размещены соответствующие объявления", - говорится в сообщении.

На момент проверки собственник участка не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или иным образом.

Вместе с тем, земли данной категории могут использоваться исключительно для ведения сельского хозяйства, а размещение на них построек допускается только при условии их необходимости для ведения сельского хозяйства.

В отношении гражданина вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Правонарушитель был оштрафован на 10 тысяч рублей (постановление не вступило в законную силу).