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Новости. Общество
09:25, 15 Марта 2019
фото: © Митя Алешковский/ТАСС

Житель Петрозаводска незаконно построил коттеджи на сельхозземлях Прионежья

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Прокуратура Прионежского района в ходе проверки выявила факты нарушения земельного законодательства, сообщает ведомство.

"Житель Петрозаводска на собственном земельном участке в Прионежском районе, имеющем статус особо ценных земель сельскохозяйственного назначения, построил два дома, площадью 110 и 150 кв. м., а также гараж, баню и беседку, которые являются объектами капитального строительства. Указанные строения сдавались им в аренду, о чем на интернет-ресурсах были размещены соответствующие объявления", - говорится в сообщении.

На момент проверки собственник участка не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или иным образом.

Вместе с тем, земли данной категории могут использоваться исключительно для ведения сельского хозяйства, а размещение на них построек допускается только при условии их необходимости для ведения сельского хозяйства.

В отношении гражданина вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Правонарушитель был оштрафован на 10 тысяч рублей (постановление не вступило в законную силу).

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Комментарии

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Дарья
2019-03-15 11:47:35
Всё по понятиям: лижешь- получаешь, извините, это уже не секрет....
Михаил
2019-03-15 09:53:45
А, если, например, провести маштабную проверку Приладожья, можно штрафами собрать два бюджета Карелии. Только это никому не надо, там же "дачи" неприкосаемых...
Leopol'd
2019-03-15 09:41:00
В деле Сухоруковой звучали совсем другие цены!
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