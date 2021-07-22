Житель Петрозаводска обокрал автомобиль в районе

В Олонце по горячим следам был найден мужчина, укравший инструменты из автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района поступило заявление от 41-летнего жителя города, который сообщил о краже. Ночью мужчина услышал сработавшую сигнализацию машины. Он вышел во двор и обнаружил, что из автомобиля неизвестный похитил инструменты. Ущерб превысил 2,5 тыс. рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 39-летнего петрозаводчанина.

Похищенные инструменты изъяты и будут возвращены владельцу. Возбуждено уголовное дело.