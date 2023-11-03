Житель Петрозаводска, обвиняемый в убийстве, предстанет перед судом

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины.

В Петрозаводске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.

Следователи Петрозаводска завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

В конце августа 2023 года обвиняемый распивал спиртное вместе со знакомым 40-летним потерпевшим на придомовой территории по улице Мелентьевой в Петрозаводске. В ходе ссоры обвиняемый нанес удар потерпевшему бутылкой по голове. Последний зашел домой и вызвал себе скорую помощь.

После того как пострадавший вновь вышел во двор, злоумышленник, вооружившись имеющимся при себе ножом, ударил им потерпевшего в грудь и скрылся.

Прибывшая по первому вызову бригада скорой помощи обнаружила на месте происшествия кровавые следы волочения, а затем и тело мужчины, который скончался на месте от острой кровопотери. В этот же день злоумышленника задержали.

На время предварительного следствия обвиняемый находился под стражей. Уголовное дело направили в суд.