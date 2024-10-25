Житель Петрозаводска поджег в Питере человека

Мужчина сгорел заживо, петрозаводчан был пьян и сделал это специально.

На глазах у прохожих в Центральном районе Петербурга полыхал человек. В убийстве обвиняется мужчина, с которым погибший даже не был знаком, после преступления он успел добраться до Тверской области, пишет издане 47news.ru.

Как сообщает СК по Петербургу 28 октября, после обнаружения обгоревшего тела в подвале на Лиговском проспекте было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью из хулиганских побуждений.

По данным следствия, мужчину с ожогами нашли в подвальном помещении жилого дома. Позже удалось установить причастного к преступлению 35-летнего уроженца Петрозаводска. Он, будучи нетрезвым, внезапно решил поджечь незнакомца, который скончался на месте.

Злоумышленник скрылся с места преступления, задержали его в городе Бологое Тверской области. Сейчас петрозаводчанину предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Он полностью признал вину. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства.

Как писала "Фонтанка", погибший сгорел прямо на глазах у прохожих. Когда огонь потушили, то он уже не подавал признаков жизни. Полиции о произошедшем рассказали очевидцы, на место выезжали экстренные службы.