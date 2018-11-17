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Новости. Криминал
09:29, 17 Ноября 2018
фото: pixabay.com

Житель Петрозаводска пойдет под суд за убийство по пьянке


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В Петрозаводске собутыльник зарезал знакомого в результате пьяной ссоры.

Как нанкануне сообщили в Следкоме Карелии, следственные органы Петрозаводска направили в суд уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, в ночь на 26 августа 2018 года обвиняемый, находясь дома в Петрозаводске, в ходе ссоры со своим знакомым во время совместного распития спиртного нанес ему ножевое ранение. В результате потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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