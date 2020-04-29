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Житель Петрозаводска потерял более 200 тысяч рублей на "бирже"

Новости. Криминал
16:46, 30 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Виталий Белоусов
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В полицию обратился 21-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Молодой человек заявил, что ему причинен ущерб почти на 215 тысяч рублей.

В ноябре минувшего года ему позвонила неизвестная и сообщила, что его заявка, оставленная на сайте, рассмотрена. Он пояснил, что никакой заявки не оставлял, но с интересом выслушал звонившую, которая рассказала об акциях, торговле на бирже и предложила заработать.

Для регистрации новому акционеру необходимо было посетить сайт и прислать фото паспорта на электронную почту. Горожанин выполнил условия и ему поступил новый звонок, на этот раз от мужчины. Он сообщил, что является сотрудником компании, торгующей на бирже и объяснил, как войти в личный кабинет. Также звонивший потребовал данные банковской карты петрозаводчанина и код на обороте карты (cvc-код).

С ноября и до конца апреля работник компании периодически звонил заявителю и просил пополнить счет карты на определенную сумму, а также продиктовать коды из смс. Горожанина это не смущало, ведь виртуальный счет на сайте пополнялся на ту же сумму. В конце апреля звонивший потребовал зачислить более 46 тысяч рублей, акционер засомневался в крупном вложении и попробовал вывести деньги со счета, но не смог и обратился в полицию.

Ранее пенсионер из Карелии потерял более 800 тысяч рублей на "бирже".

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