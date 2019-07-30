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Новости. Криминал
18:00, 30 Июля 2019
фото: pixabay.com / Free-Photos

Житель Петрозаводска потерял телефон в Соломенном и лишился денег с карты

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Обнаруживший мобильник местный житель воспользовался тем, что потерянный гаджет не имел блокировки и паролей, и перевел себе деньги с карты жертвы.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился горожанин с сообщением о том, что с его банковского счета были похищены деньги; также мужчина лишился мобильного телефона. Об этом информирует сайт МВД по Карелии.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, петрозаводчанин выронил гаджет на улице в микрорайоне Соломенное. По версии полиции, потерянное имущество нашел 41-летний прохожий, затем удостоверился, что блокировка на смартфоне отсутствует. При изучении устройства жителю микрорайона открылась еще одна любопытная деталь – владелец телефона установил онлайн-сервис управления счетами в банке,  но пароль не требовался. Путем простых манипуляций он незаконно перевел чужие средства – 8 000 рублей – на свой счет.

В ходе беседы с сотрудниками уголовного розыска подозреваемый, ране привлекавшийся к уголовной ответственности, пояснил, что преступил закон из-за сложного финансового положения. Половину причиненного ущерба гражданин возместил потерпевшему; телефон выдал полицейским.

Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. 

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Комментарии

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однозначно
2019-07-30 18:10:23
Любопытная деталь : когда я всегда нажрусь пивного пойла в Соломенном, то именно там постоянно теряю свое мобильное устройство и обращаюсь в полицию. Совпадение ?
Гость
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