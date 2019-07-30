Житель Петрозаводска потерял телефон в Соломенном и лишился денег с карты

Обнаруживший мобильник местный житель воспользовался тем, что потерянный гаджет не имел блокировки и паролей, и перевел себе деньги с карты жертвы.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился горожанин с сообщением о том, что с его банковского счета были похищены деньги; также мужчина лишился мобильного телефона. Об этом информирует сайт МВД по Карелии.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, петрозаводчанин выронил гаджет на улице в микрорайоне Соломенное. По версии полиции, потерянное имущество нашел 41-летний прохожий, затем удостоверился, что блокировка на смартфоне отсутствует. При изучении устройства жителю микрорайона открылась еще одна любопытная деталь – владелец телефона установил онлайн-сервис управления счетами в банке, но пароль не требовался. Путем простых манипуляций он незаконно перевел чужие средства – 8 000 рублей – на свой счет.

В ходе беседы с сотрудниками уголовного розыска подозреваемый, ране привлекавшийся к уголовной ответственности, пояснил, что преступил закон из-за сложного финансового положения. Половину причиненного ущерба гражданин возместил потерпевшему; телефон выдал полицейским.

Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.