Житель Петрозаводска пригрозил убить сожительницу, попросившую его не пить

Петрозаводчанин, отмечавший день рождения, стал буянить, и лишь предложенное спиртное отвлекло его от сожительницы, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась горожанка. Она рассказала, что ее подруге угрожает убийством сожитель.

Участковый уполномоченный полиции разобрался в ситуации. Сожитель потерпевшей отмечал день рождения. Вернулся домой поздно и без денег. Женщина оплатила его такси и попросила больше в этот день не употреблять алкоголь.

В ходе разгоревшегося конфликта 25-летний мужчина стал буянить и сказал: «Я тебя убью!». Сожительница испугалась за свою жизнь и здоровье. Гостья потерпевшей смогла сместить фокус внимания петрозаводчанина, предложив ему выпить. Тот отвлекся, и женщина позвонила в полицию.

Дознание возбудило уголовное дело по факту угрозы убийством.