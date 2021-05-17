Реклама на сайте
Прислать новость
Врач объяснил дачникам главное правило при работе в жару 2
17.05.2021 19:10
В Петрозаводске водитель пошел на таран и спровоцировал ДТП с тремя автомобилями (ВИДЕО) 11
Сегодня 06:50
Наглое ограбление произошло в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
17.05.2021 13:59
Два брата отсидели в тюрьме 30 лет по ложному обвинению в изнасиловании и убийстве ребенка 2
17.05.2021 21:30
«Я сравнивал Калининград с Петрозаводском, и это сравнение оказалось не в пользу карельской столицы» 31
17.05.2021 16:35

Житель Петрозаводска пригрозил убить сожительницу, попросившую его не пить

Новости. Криминал
12:14, 18 Мая 2021
фото: © feel-feed.ru
Загрузка...

Петрозаводчанин, отмечавший день рождения, стал буянить, и лишь предложенное спиртное отвлекло его от сожительницы, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась горожанка. Она рассказала, что ее подруге угрожает убийством сожитель.

Участковый уполномоченный полиции разобрался в ситуации. Сожитель потерпевшей отмечал день рождения. Вернулся домой поздно и без денег. Женщина оплатила его такси и попросила больше в этот день не употреблять алкоголь.

В ходе разгоревшегося конфликта 25-летний мужчина стал буянить и сказал: «Я тебя убью!». Сожительница испугалась за свою жизнь и здоровье. Гостья потерпевшей смогла сместить фокус внимания петрозаводчанина, предложив ему выпить. Тот отвлекся, и женщина позвонила в полицию.

Дознание возбудило уголовное дело по факту угрозы убийством.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
12.05.2021, 07:00
Определена тройка самых богатых депутатов горсовета Петрозаводска
12.05.2021, 11:58
Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Чтиво

Сегодня 12:10
Без политики
«20 лет назад сидели на скамейках, а теперь в WhatsApp»
Коммерческий директор одного из самых популярных интернет-провайдеров Петрозаводска и Карелии «Сампо.ру» Виталий Ковальчук рассказал, как развивается компания, какими достижениями гордится и какие новые продукты и «плюшки» приготовила клиентам.
Город «всесоюзного старосты» в «ганзейском стиле» 5
17.05.2021 16:22
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
10.05.2021 16:23
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»