Житель Петрозаводска принес в полицию деньги, которые нашел на улице

Пенсионерка обронила на улице деньги, а петрозаводчанин принес их в полицию, чтобы нашли владельца.

В МВД Карелии обратился 72-летний мужчина и сообщил, что нашел на улице 80 тысяч рублей. Деньги он передал ответственному дежурному.

Полицейские стали устанавливать личность того, кому принадлежат деньги. Вкоре в дежурную часть поступило заявление петрозаводчанки, которая сообщила, что её пожилая мать потеряла крупную сумму денгег.

Участковый полиции установил, что визит пенсионера с деньгами и инцидент с потерей денег у жительницы карельской столицы связаны между собой. Это подтвердили записи камер видеонаблюдения и показания свидетелей.

Полицейский выяснил, что деньги принадлежали петрозаводчанке 1939 года рождения. Она сняла их в одном из банков и убрала в карман пальто. По пути домой женщина не заметила, как обронила часть денег. Их и нашел пожилой горожанин, а потом отнес в полицию, чтобы вернуть владельцу.

Благородный поступок жителя карельской столицы отметили в ведомстве.

Полиция Карелии напомнила, что за присвоение или кражу чужого имущества предусмотрена ответственность.