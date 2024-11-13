Житель Петрозаводска, распорядившийся фигурой полицейского по своему усмотрению, пойдет под суд

Молодой петрозаводчанин стащил ростовую фигуру полицейского и сломал ее.

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в двух кражах, сообщили в Следкоме республики.

Следствие установило, что 14 сентября 2024 года обвиняемый обнаружил в одном из сетевых магазинов Петрозаводска ростовую фигуру с нанесенной на нее фотографией сотрудника органов внутренних дел. Молодой человек схватил эту фигуру и скрылся с нею. Позже он распорядился фигурой по собственному усмотрению, сломав ее.

На следующий день обвиняемый совершил кражи различных товаров из другого магазина в городе.

В Следкоме собрали доказательства вины фигуранта. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.