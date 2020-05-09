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Житель Петрозаводска спел на балконе песню "День Победы" (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:20, 10 Мая 2020
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Петрозаводчанин на Древлянке стал участником флешмоба и исполнил песню "День Победы" на балконе.

В редакцию "Столицы на Онего" читательница прислала видео, на котором запечатлела, как житель Древлянки вышел 9 мая на балкон и исполнил знаменитую песню "День Победы".

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков в период пандемии коронавируса, когда отменены все праздничные массовые мероприятия, призвал всех жителей Карелии 9 мая ровно в 19.00 вместе спеть знаменитую песню "День Победы".

Для этого нужно было выйти на балкон или просто встать у окна и исполнить песню. Акция проходила по всей стране. А перед ее началом была память погибших героев почтили минутой молчания.

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Комментарии

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Дима
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Инфернальное зрелище
Plant
2020-05-10 15:32:14
Только один такой придурок нашелся?
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