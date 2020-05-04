Парфенчиков призвал жителей Карелии спеть на балконах в День Победы

Глава Карелии рассказал, как в Карелии будут праздновать День Победы.

Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что День Победы мы будем праздновать удаленно.



"И как бы нам не хотелось возложить цветы к Вечному огню, преклонить колено перед могилой неизвестного солдата, пройти в строю Бессмертного полка, в этом году мы не можем этого сделать. Во имя ветеранов, во имя наших детей, во имя мирной безопасной жизни мы должны остаться дома", – написал глава Карелии.

Несколько акций пройдет в интерактивном формате, отметил губернатор.

Бессмертный полк. Условия участия очень просты – разместите в соцсетях с хештегом #БессмертныйПолкКарелия фотографию своего родственника – ветерана войны, и расскажите немного о нем: где воевал, какие имеет награды. Мы соберем фото всех участников для нашей онлайн-энциклопедия "Wiki-Карелия" и сделаем галерею памяти.

Георгиевская ленточка. Если раньше ленточки можно было получить у волонтеров прямо на улице, то сейчас их передали в крупные продуктовые магазины и аптеки. В районах республики их можно найти в сетевых магазинах. В Петрозаводске это:



- Гипермаркет "Сигма" (пр. Лесной, 47);

- Гипермаркет "Магнит Семейный" (ул. Ровио, 15);

- Гипермаркет "Магнит Семейный" (ул. Казарменская, 2);

- Аптека "Карелфарм" (ул. Володарского, 3);

- Аптека "Карелфарм" (ул. Краснофлотская, 29).

"Давайте 9 мая, ровно в 19.00, все вместе споем знаменитую песню "День Победы" – ее слова и мелодию знает каждый из нас. Для этого нужно выйти на балкон или просто встать у окна. Акция пройдет по всей стране. А перед ее началом мы почтим память погибших героев минутой молчания. Вы можете записать видео как вы поете и выложить в сеть с хештегом #КарелияПоетДеньПобеды. Затем все эти ролики соединятся в один большой хор", – заключил Парфенчиков.