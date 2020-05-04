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Парфенчиков призвал жителей Карелии спеть на балконах в День Победы

Новости. Общество
08:30, 05 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Глава Карелии рассказал, как в Карелии будут праздновать День Победы.

Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что День Победы мы будем праздновать удаленно.

"И как бы нам не хотелось возложить цветы к Вечному огню, преклонить колено перед могилой неизвестного солдата, пройти в строю Бессмертного полка, в этом году мы не можем этого сделать. Во имя ветеранов, во имя наших детей, во имя мирной безопасной жизни мы должны остаться дома", – написал глава Карелии.

Несколько акций пройдет в интерактивном формате, отметил губернатор.

Бессмертный полк. Условия участия очень просты – разместите в соцсетях с хештегом #БессмертныйПолкКарелия фотографию своего родственника – ветерана войны, и расскажите немного о нем: где воевал, какие имеет награды. Мы соберем фото всех участников для нашей онлайн-энциклопедия "Wiki-Карелия" и сделаем галерею памяти.

Георгиевская ленточка. Если раньше ленточки можно было получить у волонтеров прямо на улице, то сейчас их передали в крупные продуктовые магазины и аптеки. В районах республики их можно найти в сетевых магазинах. В Петрозаводске это:

- Гипермаркет "Сигма" (пр. Лесной, 47);
- Гипермаркет "Магнит Семейный" (ул. Ровио, 15);
- Гипермаркет "Магнит Семейный" (ул. Казарменская, 2);
- Аптека "Карелфарм" (ул. Володарского, 3);
- Аптека "Карелфарм" (ул. Краснофлотская, 29).

"Давайте 9 мая, ровно в 19.00, все вместе споем знаменитую песню "День Победы" – ее слова и мелодию знает каждый из нас. Для этого нужно выйти на балкон или просто встать у окна. Акция пройдет по всей стране. А перед ее началом мы почтим память погибших героев минутой молчания. Вы можете записать видео как вы поете и выложить в сеть с хештегом #КарелияПоетДеньПобеды. Затем все эти ролики соединятся в один большой хор", – заключил Парфенчиков.

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Комментарии

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Plant
2020-05-05 09:27:36
Вместо дерьмоленточек лучше бы маски, а? Не, фиг там.
Fit G
2020-05-05 10:03:06
Plant, "Иногда лучше жевать, чем говорить" ©
Plant
2020-05-05 09:26:42
Нет у меня балкона, не спою. (плачет)
David
2020-05-05 09:12:30
Супер! Личным примером покажешь? Мы придем поддержать, постоим под балконом!
Изя
2020-05-05 09:21:22
David, Ему уже к Матросам надо поближе , там петь , его там поймут )))
Изя
2020-05-05 09:07:54
Слышали бы его фронтовики ,то без суда и следствия …… бы .
В концлагерях не пели , там выживали . :)
Fit G
2020-05-05 09:44:45
Изя, ты тоже так считаешь, дерьмоленточки?
Изя
2020-05-05 10:00:30
Fit G, Мне на бутафорию ничихать .
Злая ты , уехал я на дачу , работать , некогда всякую ерунду обсуждать )))
mobikk
2020-05-05 09:37:42
Изя, думается они вас, забывших про них и не желающих почтить их память... без всякого следсвия
Изя
2020-05-05 09:58:29
mobikk, Если у меня деда убили на войне и отец блокаду прошёл , я то не забываю это . НО в маразм как некоторые в впадать не собираюсь . :)
новый
2020-05-05 09:06:11
Жранут водки и целый день на балконах курить будут
Гость
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