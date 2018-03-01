Житель Петрозаводска угнал машину за считанные минуты

Мужчина просто очень хотел побыстрее попасть домой.

По сообщению МВД Карелии, в минувшую субботу в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило сообщение об угоне автомобиля. Потерпевший рассказал, что вечером приехал к одному из магазинов микрорайона Зарека. Припарковав машину, он зашел в торговый павильон, откуда вышел пару минут спустя. Однако злоумышленнику хватило этого времени, чтобы угнать транспорт.

Ориентировка на машину была передана всем патрулям и вскоре сотрудники ГИБДД обнаружили ее брошенной на Неглинской набережной.

Полицейские уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 47-летний петрозаводчанин, который сознался в преступлении. В тот вечер он был у магазина, когда подъехала та самая машина. Мужчина очень хотел побыстрее попасть домой и потому решился сесть за руль чужого автотранспорта. Проехав полпути, он понял, что совершил противоправное деяние, и потому бросил машину, а оставшийся путь прошел пешком.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.