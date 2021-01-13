В Петрозаводске мужчина украл и пропил телевизор, предварительно избив его владельца

В Петрозаводске мужчина в ходе застолья повздорил с хозяином квартиры, избил его и ограбил, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о грабеже обратился житель микрорайона Древлянка. Он пояснил, что на застолье к нему домой зашел малознакомый гость. В какой-то момент в ходе ссоры он ударил заявителя, а потом похитил телевизор стоимостью 25 тыс. рублей.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность 42-летнего подозреваемого. Также они выяснили, что телевизор мужчина продал, а после уехал на малую родину, в соседний регион, надеясь скрыться от правосудия. Но это не помешало оперативникам задержать его.

Подозреваемый пояснил полицейским, как все произошло. Домой к пострадавшему его привел знакомый. В ходе распития спиртного, у него с хозяином квартиры произошла ссора. Тогда он решил похитить его телевизор. Ударив потерпевшего, он забрал желаемое и скрылся. А продав похищенное, купил себе алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.