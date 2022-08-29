Житель Петрозаводска умер от удара кулаком по голове

Ссора двух братьев в Петрозаводске закончился гибелью одного из них, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Расследование началось после того, как 3 сентября в квартире жилого дома в Петрозаводске был обнаружен труп мужчины 1978 года рождения с видимыми телесными повреждениями. По подозрению в совершении преступления правоохранительные органы задержали 35-летнего брата погибшего. Он рассказал, что в ходе ссоры ударил его по голове, от чего тот скончался.

Обвиняемый арестован. Ранее у него уже была судимость.