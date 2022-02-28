Житель Петрозаводска вонзил нож в бедро супруге

Росгвардейцы задержали жителя столицы Карелии, напавшего на супругу.

В центр оперативного управления Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии на днях вечером поступил вызов о конфликте между супругами. На место происшествия выехала группа задержания. Об этом информирует Росгвардия.

Росгвардейцы выяснили, что во время ссоры 40-летний петрозаводчанин напал на свою жену, 38-летнюю местную жительницу, и ударил ее ножом в бедро. Врачи скорой медицинской помощи обработали рану и констатировали, что госпитализация не требуется. Писать заявление по факту противоправных действий своего возлюбленного пострадавшая отказалась. Нарушителя доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что житель Карелии, воткнувший нож в шею знакомому, был освобожден от наказания.