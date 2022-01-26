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Житель Карелии, воткнувший нож в шею знакомому, был освобожден от наказания

Новости. Криминал
07:40, 27 Января 2022
фото: © shutterstock.com/Peefay

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Вынесен приговор по делу о поножовщине, случившейся в 2008 году, сообщили на сайте костомукшского суда.

Ранее «Столица на Онего» писала о деле, которое карельские следователи раскрыли спустя 13 лет. В 2008 году в поселке Калевала местный житель из ревности напал на своего знакомого, трижды ударив его ножом в шею. Убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, обвиняемый скрылся. Через некоторое время, придя в сознание, потерпевший обратился на улице за помощью. Раненого госпитализировали, но через несколько дней он скончался.

По заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти явилось хроническое заболевание потерпевшего, а не причиненные ему травмы.

Карельские следователи смогли найти нападавшего — им оказался 62-летний местный житель, который после инцидента был осужден по другому преступлению и попал в колонию. Обвиняемый признался в совершенном преступлении. Однако на судебном заседании подсудимый вину не признал.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Подсудимому назначили условный срок, однако житель Калевалы был освобожден от наказания за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Гражданский иск по уголовному делу предъявлен не был, процессуальные издержки также отсутствовали.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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Комментарии

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Змейка
2022-01-27 08:53:27
Понятно,режьте друг друга дальше....
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