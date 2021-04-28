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Житель Петрозаводска взял для мошенников кредит в полмиллиона рублей

Новости. Криминал
13:20, 29 Апреля 2021
фото: © REUTERS/Ilya Naymushin
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Телефонные мошенники убедили 58-летнего петрозаводчанина взять кредит, а потом перевести им деньги, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело по заявлению 58-летнего жителя города.

Мужчина рассказал полицейским, что ответил на звонок с неизвестного номера. Звонившая представилась сотрудницей банка и сообщила о подозрительных действиях на счете заявителя. После этого лжеработница банка попросила продиктовать реквизиты карты, якобы для отмены операции.

Однако затем женщина сообщила еще одну неприятную новость — мошенники все-таки получили доступ к счету и подали заявку на оформление кредита. По ее словам, для предотвращения списания злоумышленниками средства со счета мужчина должен сам оформить кредит почти на 500 тысяч рублей.

Петрозаводчанин, не проверив информацию, оформил заем. Собеседница убедила его обналичить средства и перевести их на продиктованные номера счетов. Горожанин  совершил четыре перевода на указанные счета. После завершения последнего перевода, псевдосотрудник банка прекратила отвечать на звонки.

Мужчина обратился в полицию, уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

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Комментарии

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кир
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